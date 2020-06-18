فيديو.. هاني شاكر يطرح أحدث أغنياته هتعدي

طرح النجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم هتعدي، وجاء ذلك عبر قناة نجوم ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية هتعدي من كلمات رامي أمين، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم. Advertisements يذكر أن النجم الكبير هاني شاكر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان عيد الحب، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال، كما شاركت الفنانة ريهام عبد الحكيم في الغناء، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا. طرح مؤخرًا أغنية بعنوان، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال، كما شاركت الفنانة ريهام عبد الحكيم في الغناء، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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