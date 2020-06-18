إصابة نجل شقيقة ميار الببلاوي بفيروس كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعلنت الفنانة والمذيعة المصرية ميار الببلاوي عن إصابة «علي» نجل شقيقتها مروة بفيروس كورونا، وطلبت من محبيها وأصدقائها الدعاء له بالشفاء العاجل.

ميار كتبت: «يارب انت الشافى المعافى اغلى ماليا نور عينى وقلبى على ابن اختى مروه ابن الشهيد رامى هلال الفيروس القذر ده اختار يجيله بس استحلفكم بالله تدعوله بالشفاء دا وحيد امه على البنات ويتيم ادعوله بالله عليكم لعنه الله على الكرونا نجيه يارب بحق حبيبك المصطفى قلبى بيتعصر من الالم بس طالبين رخمتك يارب تشفيه وتعافيه بالصحه والعافيه مش هوصيكم تدعوا لعلى ابن مروه».

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فانز وأصدقاء ومتابعو الببلاوي تفاعلوا مع منشورها بشكل واسع عبر تعليقات تمنوا فيها لعلي السلامة والشفاء العاجل، وطلبوا من ميار أن تطمئنهم على صحته أول بأول.

الببلاوي عادت ونشرت صورة للطفل المصاب مع والده الشهيد معلقة عليها: «الله الشافى المعافى ..كل اهلى واصحابى وزمايلى وسواء كنت تعرفنى او ماتعرفنيش وسواء كان ليا خير فيك او ماليش ،، استحلفكم بالله الدعاء ل ( على ) ابن الشهيد البطل/ رامى هلال بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقماً ويعافيه ويحفظه من كل شر وسوء ويسترها عليه يااااارب».

يُذكر أن علي هو نجل ضابط الشرطة الشهيد رامي هلال الذي راح ضحية الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر فبراير 2019.