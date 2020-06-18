- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت الفنانة المصرية منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، تدهور حالتها الصحية، وذلك بعد إصابتها مؤخرا بفيروس “كورونا” المستجد.
الفنانة المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “قدر الله وماشاء الله فعل.. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مهما أخدنا حذرنا”.
وأضافت: “للأسف الكرونا سببت لي جلطات وزاد ضيق التنفس لكن أنا مطمئنة وثقتى ويقينى بالله قوى إنه يشفينى ويعافينى وتعدي الأزمة دي علي خير إن شاء الله”.
وطلبت الدعاء من جمهورها، بقولها: “ويارب إشفى كل مريض يتألم. دعواتكم حبايبى وإطمنوا عليا إن شاء الله كرم ربنا كبير ورحمته واسعة #منى_إش_إش بحبكم”.
وكانت “ماهيتاب” ابنة الفنانة منى إش إش والفنان ماجد المصري، قد أعلنت مؤخرا عن إصابة والدتها الفنانة بفيروس “كورونا”.
وطلبت ماهيتاب من أصدقائها عبر صفحتها بموقع “إنستجرام”، بالدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، حيث كتبت: “أرجوكم ادعوا لأمي بالشفاء العاجل لأنها أصيبت بكورونا”.
ومنى إش إش هي إبنة الملحن الشهير حسن إش إش، تزوجت من الفنان ماجد المصرى وأنجبت منه ولد وبنت ثم انفصلت عنه، بعدما كونا سويا قبل الانفصال دويتو غنائى شهيرا حمل اسم ” ماجد ومنى “.
كانت هذه تفاصيل خبر تدهور الحالة الصحية لمنى إش إش بعد إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.