فنانات لجأن لتبني أطفال بعد حرمانهن من الأمومة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم أن هناك عدد من الفنانات رفضن الأمومة بكامل إرادتهن بدافع خوفهن على النجومية، إلا أن هناك البعض الآخر لم يحققن هذا الحلم رغمًا عنهن، ولذلك لجأن للتبني.

تحية كاريوكا

رغم أن الفنانة المصرية تحية كاريوكا تزوجت أكثر من مرة إلا أنها لم تنجب، ولكنها عاشت إحساس الأمومة في وقت متأخر بعدما وجدت طفلة صغيرة على باب شقتها التي تقع في الدقي.

تحية قررت أن تأخذ الطفلة وتربيها، وعاشت معها لسنوات، واستشارت الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأطلقت عليها اسم «عطية الله»، وهذا الاسم الذي اختاره الشيخ.

الفنانة تحية كاريوكا عندما شعرت باقتراب أجلها لجأت لصديقتها فيفي عبده، وطلبت منها أن تكمل تربية «عطية الله»، ووافقت فيفي على ذلك، حسبما قالته الناقدة ماجدة خير الله.

لم تتاجر فيفي أبدا بتربيتها للطفلة، وكما ذكرت ماجدة كانت ترفض الحديث عن هذا الأمر.

نجوى فؤاد

رفضت الفنانة المصرية نجوى فؤاد أن تنجب أطفالا لسنوات، ورغم أنها تزوجت 5 مرات إلا أن الحمل لم يحدث إلا مرة وعندها رفض زوجها أن تحتفظ بالحمل.

الفنانة المصرية نجوى فؤاد قالت إنها شعرت بالندم لأنها لم تنجب، حيث تعاني من الوحدة القاتلة.

وتابعت «فؤاد» أن انشغالها الزائد بالفن بسبب ارتباطاتها الفنية وسفرها الدائم، دفع زوجة أبيها التي تولت مهمة تربيتها وكانت بمثابة أما لها، أن تتبنى طفلة لتعوضها عن غياب «نجوى»، لكن القدر لم يمهلها العمر لتربي هذه الفتاة، وأوصت «نجوى» برعايتها والاهتمام بها، وبالفعل تبنت «نجوى» هذه الطفلة وقامت على رعايتها، وفقا لحوارها نفسه.

ليلى علوي

في عام 2005 صرحت الفنانة المصرية ليلى علوى قائلة إن الأم هي التي تربي وليس فقط التي تنجب، وأشارت إلى أن هناك قريبة لها تركت لها طفلا صغيرا اسمه خالد، وهي تبنته، وأصبح اسمه خالد علوي، وتظهر معه ليلى في المناسبات.

Advertisements

مديحة يسري

بعد وفاة نجل الفنانة مديحة يسري تعرضت لأزمة نفسية كبيرة، ووقفت بجوارها الفنانة يسرا ونجلاء فتحي، ولكن الأزمة ظلت مستمرة.

وفي 2008، أثناء عضويتها كنائبة في مجلس الشورى، تعرفت «يسري» إلى «هبة»، طفلة لم تتجاوز العامين في جمعية «ابنتي» التي تملكها الفنانة نجلاء فتحي، وعلى الفور شعرت «يسري» أن قلبها تحرك من مكانه عندما شاهدت تلك الطفلة تحديدا من بين عشرات الأطفال التي تحرص على زيارتهم باستمرار، فتعلقت بها وقررت تبنيها، خاصة أنها لا تجد من يؤنس وحدتها منذ وفاة ابنها «عمر»، وفقا لموقع «الجريدة».

قررت مديحة أن تتبنى الطفلة ولكن قانون التبني حال دون ذلك، حيث يشترط تربية الطفلة مع ام وأب، وبعد ذلك قامت مديحة بزيارتها كل أسبوع وظلت تشتري لها اللعب وتكفلت بكل مصروفاتها، ثم بعد أن كبرت الطفلة ذهبت معها، ونادتها بـ «ماما مديحة».

مديحة يسري قبل وفاتها أوصت بجزء من مالها لابنتها هبة، حتى تستطيع أن تتعلم دون الحاجة لأحد.

أمل حجازي

خاضت المطربة اللبنانية أمل حجازي هي الأخرى تجربة التبني، وتبنت في أواخر عام 2005 طفلة تدعى «نور» من أحد دور الأيتام، تحتضنها في بيتها، وتعتبرها بالفعل ابنتها.

ووفقا لنضال الأحمدية، صحفية وإعلامية لبنانية من مواليد الكويت، «نور» فتاة يتيمة الأب والأم، حين كانت في الثالثة من عمرها، شهدت جريمة بشعة، حيث قتل مجرمون أمها أمام عينيها، ووقتها تأبطت «نور» جثة والدتها، وغفت جانبها حتى الصباح.

وعندما عرفت «حجازي» بالحادثة، سارعت إلى تبني الطفلة، وأحضرتها إلى منزلها، واهتمت بها كابنتها.

نبيلة عبيد

الفنانة المصرية نبيلة عبيد كانت واحدة من الفنانات المهووسات بشكلهن ورشاقتهن ولذلك كانت تخشى على جسدها من هرمونات الحمل، ورفضت أن تصبح أما لسنوات طويلة.

الفنانة المصرية صرحت مؤخرا أنها تريد أن تتحرر من وحدتها، وتجد أنيس لها، ولذلك قررت أن تتبنى طفلة، وأشارت إلى أن التجربة أثبتت نجاحها بعدما حدث مع الفنانة مديحة يسري، لافتة إلى أنها ستكون حريصة على اختيار طفلة مميزة تبتسم لها بشكل خاص، وتحبها جدا.