نور اللبنانية تخطف الأنظار في جلسة تصوير

خضعت الفنانة اللبنانية نور لجلسة تصوير لصالح مجلة فوج العالمية من أجل حوار صحفي جديد في تعاون جديد بينها وبين فوج في نسختها العربية.

وظهرت نور في الصورة بالأبيض والأسود مع تربون على الرأس بطريقة عصرية.

وكتبت نور معلقة على صورتها: "اصنع سحرك الخاص".

ومن أبرز تصريحات النجمة اللبنانية مع مجلة فوج: "المرأة هي أكثر من يحتاج للتوعية، فكلما كانت مثقفة ستكون أقوى وأكثر قدرة على منع الآخرين من تعنيفها".

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نور شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان في أول تعاون فني بينهما، وحققت نجاحا كبيرا بدور "علا" الذي حمل الطابع الشعبي المصري.

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