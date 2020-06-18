القاهرة - لايف ستايل
خضعت الفنانة اللبنانية نور لجلسة تصوير لصالح مجلة فوج العالمية من أجل حوار صحفي جديد في تعاون جديد بينها وبين فوج في نسختها العربية.
وظهرت نور في الصورة بالأبيض والأسود مع تربون على الرأس بطريقة عصرية.
وكتبت نور معلقة على صورتها: "اصنع سحرك الخاص".
ومن أبرز تصريحات النجمة اللبنانية مع مجلة فوج: "المرأة هي أكثر من يحتاج للتوعية، فكلما كانت مثقفة ستكون أقوى وأكثر قدرة على منع الآخرين من تعنيفها".
نور شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان في أول تعاون فني بينهما، وحققت نجاحا كبيرا بدور "علا" الذي حمل الطابع الشعبي المصري.
قد يهمك أيضا:
نور تُحبّ دور الفتاة الشعبية وتؤكِّد سعادتها بضرب فتحي في "البرنس"
شقيقة محمد رمضان تنشر أول صورة لها من شهر العسل
كانت هذه تفاصيل خبر نور اللبنانية تخطف الأنظار في جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.