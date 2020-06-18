شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هانى شاكر يبعث الأمل فى جمهوره بأغنية "هتعدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان الكبير هاني شاكر أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والتي يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا وإن الأزمة ستنتهي قريبًا، وتعاون نقيب الموسيقين في الأغنية مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.

وتقول كلمات الأغنية: "هتعدى والله لتعدى..اتقل وهتحلَى وتَحَدَّى..وهتبقى الدنيا دى وردى فى عنينا..الأزمة دى بجد ورتنا..فيه حاجات كانت برة حساباتنا..قربنا من بعضنا فى بيتنا ودَعينا.. ويارب هون وسهلّها.. قادر فى ثانية تعدِّلها وحياتنا نرجع نكملها فى سعادة وفهمنا الدرس أهو وشوفنا وعرفنا فى ضعفنا وخوفنا إن إحنا نقوى على ظروفنا بإرادة.

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من جانب آخر وجهت نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هانى شاكر، في بيان لها، الشكر للمنتج الغنائى الكبير محسن جابر أحد رواد صناعة الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربى، على استجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية بعد أن تم منع إذاعة أغنية المطرب أحمد سعد والذى يشاركه فيها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لعدم حصولهما على تصريح من النقابة، كما ان الاخير ليس عضوا بالنقابة ولا يحمل تصريحا وهو الامر الذي لا يتفق مع مواد القانون.

وتهيب النقابة أيضا بكل الشركاء القائمين على صناعة الفن والموسيقى من شركات وهيئات وقنوات فضائية اتخاذ مثل هذه المواقف أسوة حميدة والالتزام بالقانون وقواعد النظام العام للدولة المصرية حفاظا على حقوق فنانين هذا الوطن واللوائح المنظمة للعمل وايضا المساهمة في الارتقاء بمستوى الذوق العام.