شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. برومو جديد لمسلسل "شديد الخطورة" للنجم أحمد العوضى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت تطبيق "واتش إت" برومو جديد لملسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه قريبا على التطبيق حصريا إذ تحرص شركة "سينرجى" ‏على تقديم عدة أعمال مختلفة ‏ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية ‏على منصة‎ watch it، والمسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى شتا، خالد كمال‎.‎

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ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، ‏حيث تعرض ‏كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن ‏الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة، وينتمى العمل ‏لنوعية الأعمال الأكشن ‏ومكون من 7 حلقات، فهى تجربة ‏جديدة يتم تقديمها لأول مرة فى مصر‎.‎

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كان رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات ‏الإعلامية، قد شوق جمهور النجم أحمد العوضى ببرومو ‏قصير من ‏مسلسل "شديد الخطورة" على صفحته الخاصة على فيس ‏بوك، وعلق على الفيديو: قريبا.. على واتش إت".‏