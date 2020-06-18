شكرا لقرائتكم خبر عن ٦ وجوه لحسن حسنى فى فيديو جديد نشره حفيده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حفيد الفنان حسن حسنى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو جديد بطريقة الرسوم المتحركة يضم ٦ شخصيات أداها الفنان الراحل الكبير فى عدد من أعماله. وكان الفنان حسن حسنى رحل عن عالمنا نهاية مايو الماضى اثر إزمة قلبية وأفجع خبر موته الملايين من جمهوره فى مصر والعالم. Advertisements والفنان لعملاق حسن حسنى هو الأب الروحى لمعظم فنانى الكوميديا من الجيل الحالى الذين ساندهم فى بداية حياتهم الفنية وحرصوا جميعا على الظهور بجواره ليمنحهم صك النجومية والشهرة، ومنهم الفنان الراحل علاء ولى الدين فى أفلام "عبود على الحدود والناظر صلاح الدين"، والفنان محمد هنيدى الذى شاركه العديد من الأفلام والمسرحيات ومنها: "ياانا ياخالتى، عسكر فى المعسكر، مسرحية حزمنى يا وغيرها من الأعمال"، والفنان أحمد حلمى فى "ميدو مشاكل"، وهانى رمزى فى فيلم "غبى منه فيه"، ومحمد سعد فى " اللمبى، واللى بالى بالك"، وحمادة هلال فى "عيال حبيبة"، ورامز جلال فى "أحلام الفتى الطائش" وغيرها عشرات الأعمال كان فيها الفنان حسن حسنى سندا لجيل كامل من الشباب الذين استندوا على كتفه فمنحهم من نجوميته وخبرته.

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