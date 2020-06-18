شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يعلن دعمه لـ جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. والأخير: شكرا لك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما دعمه لـ جو بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل الذي من المقرر أن يخوض السباق الانتخابي أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال باراك أوباما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"علينا أن ننتخب جو بايدن الذي يحمي الحالمين، ويخلق في النهاية نظامًا يستحق هذه الأمة". ورد عليه جو بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل، قائلا :" شكرا باراك أوباما.. لن نتوقف حتى يشعر كل حالم بالأمان في هذا البلد".

على صعيد آخر، هاجم جو بايدن، المرشح الرئاسي الأمريكي المحتمل، الرئيس دونالد ترامب بسبب سياساته في التعامل مع أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، واتهمه بالتراجع والانسحاب أمام الأزمة، وغرد جو بايدن عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "يريد دونالد ترامب أن يضع نفسه رئيسًا في زمن الحرب ضد عدو غير مرئي لكنه استسلم للقتال. وبدلاً من القيادة لهزيمة هذا الفيروس ، لوح بالعلم الأبيض وتراجع".

وكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، في الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقال دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "لن نغلق البلد مرة أخرى. لن نكون مضطرين لذلك".