نانسي عجرم تشعل حماس جمهورها لجديدها الفني.. أغنية أم ألبوم؟

متابعة بتجـــــــــرد: ينتظر جمهور النجمة اللبنانية نانسي عجرم بفارغ الصبر صدور أحدث أعمالها الغنائية.

في هذا السياق، طلبت نانسي عجرم مساعدة جمهورها، حيث طلبت رأيهم حول ما تطرحه من أعمال غنائية قريبًا؛ واستشارت نانسي جمهورها حول طرحها أغنية منفردة من ألبومها القادم أو طرحها للألبوم كاملاً.

وقالت نانسي في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “بعرف كلكن ناطرين عمل جديد، وأنا متلكن كل ما إسمع الأغاني الجديدة بحس بدي الكل يسمعن معي، شاركوني رأيكن حابين العمل الجديد يكون أغنية من الألبوم أو الألبوم كامل“.

وبعد دقائق من تغريدة نانسي انقسمت آراء المتابعين، حيث اختار البعض أن تطرح أغنية مصوّرة من الألبوم في حين فضّل البعض الآخر أن تصدر الألبوم كاملًا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم الفنية كانت أغنية “قلبي يا قلبي” التي حققت أكثر من 19 مليون مشاهدة على “يوتيوب” حتى الآن وتتر “العمر” للمسلسل الرمضاني “سكر زيادة” والذي تخطى المليوني مشاهدة.