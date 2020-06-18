متابعة بتجـــــــــــرد: تعمل النجمة المصرية أنغام على ألبوم خليجي جديد من المرجّح أنها ستطرحه قريباً.
وتتعاون فيه مع نخبة من ألمع الشعراء والملحنين، وما دفعها إلى الإقدام على هذه الخطوة مجدداً هو النجاح الذي حققه ألبومها الخليجي الأخير نجاحاً كبيراً والذي طرحته في العام 2018، وحمل عنوان “راح تذكرني”.
ومن بين أغنيات ألبومها الخليجي التي ستبصر النور أغنية بعنوان “لا تستغرب”، من كلمات واحد، وألحان سهم، وتوزيع عصام الشرايطي.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تحضّر لألبومها الخليجي الثاني.. وموعد طرحه قريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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