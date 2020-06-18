جوائز EMMY في موعدها المحدد وجيمي كيمل مقدّمها

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شبكة “إيه.بي.سي” أنّ حفلة جوائز “إيمي” التلفزيونية ستقام في 20 أيلول المقبل كما كان من المقرّر، كما كشفت أنّ مقدّم السهرة سيكون جيمي كيمل.

ولم تقدم الشبكة تفاصيل عن كيفية إقامة الحفلة، خصوصاً أنّ العالم لا يزال في فترة مواجهة فيروس كورونا.

أمّا كيمل فقال عن الموضوع: “لا أعرف أين سنقوم بذلك أو كيف سنقوم به أو حتى لماذا نقوم به لكننا سنقيم الحفلة وأنا سأقدمها”.