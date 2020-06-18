متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شبكة “إيه.بي.سي” أنّ حفلة جوائز “إيمي” التلفزيونية ستقام في 20 أيلول المقبل كما كان من المقرّر، كما كشفت أنّ مقدّم السهرة سيكون جيمي كيمل.
ولم تقدم الشبكة تفاصيل عن كيفية إقامة الحفلة، خصوصاً أنّ العالم لا يزال في فترة مواجهة فيروس كورونا.
أمّا كيمل فقال عن الموضوع: “لا أعرف أين سنقوم بذلك أو كيف سنقوم به أو حتى لماذا نقوم به لكننا سنقيم الحفلة وأنا سأقدمها”.
كانت هذه تفاصيل خبر جوائز EMMY في موعدها المحدد وجيمي كيمل مقدّمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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