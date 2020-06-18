ديانا سيلفرز: أتمرد على براءتي بأدوار الضياع

متابعة بتجــــــــــرد: أوضحت الممثلة الأمريكية الشابة ديانا سيلفرز أنها لا تحب أن تحصر نفسها في دور الفتاة البريئة، لذلك اختارت أن تمثل أدوار المتمردة والضائعة والمشجعة المتحررة في أعمالها الأولى لأنها تعشق تلك الأدوار رغم أنها تخالف شخصيتها في الحقيقة.

في سياق متصل، أوضحت ديانا (22 عاماً) أنها أصيبت بارتجاج في المخ قبل تمثيلها في مسلسل Space Force أو «القوة الفضائية» قبل عامين.

وأشارت إلى أن رأسها ارتطم بمروحة السقف أثناء تنظيف شقتها، ما أدى لإصابتها بكدمات ونقلها للطوارئ، حيث تأكد إصابتها بارتجاج في المخ، وعندما طلبت تأجيل اختبارها لذلك السبب تعرضت للسخرية، ولكنها نجحت في النهاية!

وتلعب ديانا دور ابنة متمردة لأحد ضباط القوة الفضائية الأمريكية كانت تحظى بالشعبية والحب في نيويورك قبل أن تنتقل مع أسرتها إلى قاعدة جوية في كولورادو، حيث تصطدم بوالدها الذي يريد الكمال في كل شيء، ما يزيد من عزلتها الاجتماعية.

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وقالت ديانا إن دور ابنة ستيف كاريل يمثل متعة حقيقية لها لأنها كانت تعتبره بطلها وأيقونتها.

وأشارت إلى أن حلم التمثيل يراودها منذ كان عمرها 12 عاماً، ودخلت الجامعة لدراسة التمثيل، قبل أن تنتقل لدراسة التاريخ، وتضطر لقطع دراستها وهي في السنة الثالثة بسبب احتراق شقة والدها وعدم قدرتها على دفع الرسوم الدراسية.

وبدأت ديانا مسيرتها في التمثيل في عام 2018 عندما شاركت في مسلسل «نحو الظلام»، ولفتت إليها الأنظار، فتوالت بعد ذلك أدوارها وتألقت في فيلم Glass في العام الماضي.

وتستعد النجمة الأمريكية لتصوير فيلمين جديدين تعاقدت على بطولتهما هما «ألفا» مع جيسيكا تشاستين، وكولين فلاريل، «طيور الجنة» مع كريستين فروسيت.