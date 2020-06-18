وفاة صوت الأمل وأسطورة الغناء البريطانية فيرا لين

متابعة بتجـــــــــرد: غيب الموت فيرا لين أسطورة الغناء البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية والتي عرفت أغنيتها الشهيرة «ويل ميت إيغن» نجاحاً جديداً خلال العزل، الخميس عن 103 سنوات على ما أعلنت عائلتها.

في مارس قبيل احتفالها بعيد ميلادها الثالث بعد الـ100 وفي خضم انتشار وباء «كوفيد-19» شجعت فيرا لين السكان «على التحلي مجدداً بالروح نفسها التي سمحت باجتياز الحرب».

واستعانت الملكة إليزابيث الثانية بعنوان أغنيتها الشهيرة الموجهة لرفع معنويات الجنود، خلال كلمة ألقتها في الخامس من أبريل الماضي لبث الأمل في نفوس البريطانيين المحجورين.

وقالت الملكة «ستأتي أيام أفضل سنلتقي أصدقاءنا مجدداً سنلتقي عائلاتنا مجدداً، سنلتقي مجدداً».

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة بـ«سحر فيرا لين وصوتها الأخاذ اللذين متعا بلادنا ورفعا معنوياتها في بعض من أحلك أيامها. سيستمر صوتها باستمالة قلوب الأجيال المقبلة».

والشهر الماضي طلب من السكان تأدية أغنية «ويل ميت إيغن» في الذكرى الـ75 لاستسلام ألمانيا النازية في الثامن من مايو 1945.

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وبهذه المناسبة احتل ألبوم «فيرا لين 100» المرتبة الـ30 في التصنيفات البريطانية جاعلاً من المغنية أكبر الفنانين سناً الذين يدخلون تصنيف الـ40 ألبوماً الأفضل مبيعاً في بريطانيا.

ولدت فيرا لين في لندن في 20 مارس 1917 واشتهرت أيضاً بأغانٍ مثل «ذي وايت كليفس أوف دوفر» و«ذير ويل أولويز بي إن إنغلاند» و«إف أونلي آي هاد وينغز» لرفع معنويات البريطانيين خلال غارات سلاح الجو الألماني ضد بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

ولقبت فيرا لين «حبيبة القوات المسلحة» حيث دعمت الجنود طوال حياتها وغنت لهم خلال الحرب في دول مثل مصر والهند مجازفة بحياتها أحياناً.

وقال الكابتن توم مور وهو عسكري سابق يبلغ الـ100 اشتهر أخيراً بعدما جمع أكثر من 35 مليون يورو للطواقم الصحية في مواجهة مرض «كوفيد-19»: «لقد أثرت في كثيراً في بورما وبقيت مهمة لي طوال حياتي».

في مايو، حثت فيرا لين البريطانيين على «تذكر الشبان الشجعان والتضحيات التي قدموها من أجلنا. لقد انفصلوا عن عائلاتهم وديارهم ليقاتلوا من أجل حريتنا وتوفي الكثير منهم وهم يحاولون حمايتنا وحماية حرياتنا».