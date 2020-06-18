كارول سماحة تستعد لرحلتها السعيدة.. صورة تكشف الكواليس

متابعة بتجـــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لتصوير كليب أغنيتها الجديدة Bon Voyage (الرحلة السعيدة) والمقرر طرحها خلال الساعات المقبلة عبر المتاجر الموسيقية الكبرى في أوّل تعاون يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

ونشرت المخرجة المصرية بتول عرفة، صورة تجمعها مع كارول خلال التحضيرات لتصوير الكليب وعلّقت عبر صفحتها في موقع “تويتر”: “من كواليس التحضيرات الأخيرة قبل التصوير لكليب bonvoyage مع أحلى فنانة و إنسانة كارول سماحة و من إنتاج الشركة المحترمه لايف ستايلز ستوديوز دعواتكم إن شاء الله”.

الأغنية الجديدة باللغتين العربية والفرنسية، ولم تكشف بعد كارول عن تفاصيلها، لكنّها اكتفت بالإشارة إلى أنها ستشكل حصيلة تعاون جنسيات مختلفة بين مُلحن فرنسي، موزع مغربي وشاعرين سوري وفرنسي.

وبحسب مصادر خاصة بموقعنا فإن شركة “لايف ستايلز ستوديوز” وضعت كافة إمكانيتها ليبصر هذا العمل النور بطريقة راقية وضخمة تليق بإسم الفنانة كارول سماحة التي تعتبر من أهم الأصوات في لبنان والعالم العربي، وبإسم شركة الانتاج الرائدة في الأعمال الغنائية المصورة في الوطن العربي.