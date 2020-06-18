مريم أوزرلي: إشتقتُ إلى مصر

متابعة بتجــــــــــرد: عبّرت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي عن اشتياقها لمصر التي كانت زارتها سابقاً خلال العام 2018 عندما حلّت ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة المصرية إسعاد يونس.

واستذكرت أوزرلي زيارتها إلى مصر، فنشرت فيديو قصيراً من إطلالتها في البرنامج المذكور.

وعلّقت مريم أوزرلي على الفيديو قائلة: “إشتقتُ إليك يا مصر. أمضيت أجمل الأوقات هناك”.