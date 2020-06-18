تيم حسن ينتهي من تصوير “الهيبة الرد”.. جبل الدراما يعود إلى الشاشة بهذا الموعد

متابعة بتجــــــــــرد: انتهى النجم السوري تيم حسن من تصوير كافة مشاهد مسلسل “الهيبة الرد” استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان المبارك 2021 على عدّة قنوات عربية.

وأعلن منتج المسلسل، صاحب شركة “الصباح اخوان” عن انتهاء التصوير من خلال منشور عبر موقع “تويتر”، حيث كتب: “الحمدلله انتهى فريق عمل مسلسل (الهيبة الرد) من التصوير على أكمل وجه استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان الكريم 2021 على عدة قنوات عربية”.

وتابع “الصباح”: “أشكر من القلب كل فريق العمل وعلى رأسهم النجم الجبل تيم حسن والمخرج الفنان سامر البرقاوي، شركاء النجاح منذ سنين والمتألق عادل كرم والكبيرة منى واصف وكافة نجوم العمل: ديما قندلفت، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا اللاذقاني، وكافة الممثلين الأعزاء وفريق الإنتاج، وكل من شارك في هذا العمل الذي شكل حالة استثنائية في الدراما التلفزيونية العربية”.

يُذكر أنّ “الهيبة” من إخراج سامر البرقاوي، بطولة النجم تيم حسن ونخبة من النجوم نذكر من بينهم المُمثلة القديرة منى واصف، ختام اللحام، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، سعيد سرحان وغيرهم.