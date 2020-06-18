تيمو فيرنر مع تشلسي الموسم المقبل

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن نادي تشلسي على موقعه الإلكتروني أنه توصل لإتفاق للتعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزبغ بداية من تموز المقبل.

وسيستمر تيمو فيرنر في صفوف النادي الألماني حتى نهاية الحالي وسينتقل إلى صفوف نادي العاصمة البريطانية بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وقال فيرنر في بيان “أنا سعيد جدا بتعاقدي مع تشيلسي إنها لحظة أشعر فيها بالفخر لانضمامي إلى هذا النادي الكبير”.

وأضاف اللاعب الألماني “بالطبع أريد توجيه الشكر إلى لايبزيغ إلى النادي وإلى الجمهور على أربعة أعوام رائعة معاً ستكونون دوما في قلبي ،”وأردف اللاعب قائلا “أتطلع إلى الموسم المقبل مع زملائي الجدد ومع مدربي الجديد وبالطبع مع جمهور تشيلسي أمامنا مستقبل ناجح للغاية سوياً”.