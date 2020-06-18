بالصورة – أحفاد غادة عبد الرازق يرافقونها في شهر العسل

متابعة بتجـــــــــــرد: في أولى اللقطات لها من شهر العسل، ظهرت الممثلة المصريّة غادة عبد الرازق مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، إلا أن المفاجأة كانت بتواجد ابنتها وأحفادها وصديقاتها أيضاً.

وفي التفاصيل، نشرت غادة عبد الرازق مجموعة صورٍ على تطبيق الصور إنستغرام من شهر عسلها على أحد الشواطئ المصريّة، كاشفةً تواجد كلّ من ابنتها “روتانا” وأحفادها معها بالإضافة الى أصدقائها المُقرّبين.

وكانت غادة قد أعلنت في رمضان الماضي زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا بعد انفصال بينهما إثر زواج أول منذ سبع سنوات أثناء تصوير مسلسل “حكاية حياة” ليتم الزواج الثاني بينهما أثناء تصوير مسلسلها “سلطانة المعز” الذي شاركت به في السباق الدرامي الرمضانى المنتهي، وشاركها في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين.

وهو يعد ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة محمود عبد المغني، تهاني راشد، حسن حسني، محمد شاهين، دينا، محمد لطفي، ومحمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.