كارول سماحة وآخر تحضيرات الكليب مع لايف ستايلز ستوديوز

نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة صورة تجمعها مع المخرجة المصرية بتول عرفة، حيث تضعان اللمسات النهائية على الأغنية التي تصور في مصر على طريقة الفيديو كليب ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وكتبت كارول سماحة على الصورة قائلة: “آخر تحضيرات لتصوير فيديو كليب الجديد Bon Voyageمع المخرجة الصديقة بتول عرفة ومن انتاج لايف ستايلز ستوديوز”.

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وكانت “سماحة” قد كشفت عن بعض تفاصيل العمل الضخم الذي يجمعها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز لأول مرة من خلال أغنية Bon Voyage وهي باللغتين العربية والفرنسية وستكون بالتعاون مع DJ Youcef .

عن هذا العمل حرصت المخرجة بتول عرفة على توجيه رسالة خاصة لشركة لايف ستايلز ستوديوز وللنجمة كارول سماحة، حيث شددت ان هذا العمل عزيز جداً على قلبها لأنه أول تعاون بينها وبين شركة محترمة جدًا بحجم “لايف ستايلز ستوديوز” وأيضاً لأن صديقتها العزيزة النجمة كارول سماحة التي قبل أن تكون صديقتها أو تعمل معها فهي تعشق صوتها وفنها.

بدورها حرصت كارول على الردّ على المخرجة بتول وقالت: “حبيبتي بتول صديقة طيبة وعزيزة على قلبي منذ زمن بعيد.. مخرجة مجنونة وموهوبة!! انا سعيدة جداً بالتعامل الأول مع بعضنا.. وطبعا الشكر الأكبر لشركة لايف ستايلز ستوديوز التي تحب أن تقدم رؤية جديدة ومختلفة.