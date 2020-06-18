أحمد الفيشاوي يستعرض تاريخ السبكي في السينما

القاهرة – لايف ستايل
يحرص عدد من المشاهير على مشاركة يومياتهم خلال فترة الحظر والعزل المنزلي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويصنع عدد منهم فيديوهات طريفة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
نشر المنتج أحمد السبكي عبر حسابه على انستغرام، فيديو التقطه الفنان أحمد الفيشاوي أثناء زيارته لمكتبه، حيث وقف ليستعرض أفيشات الأفلام المعلقة والتي انتجتها شركة السبكي.
وينتظر أحمد الفيشاوي فيلم "الحارث"، من إنتاج شركة "سكوب" للإنتاج الفنى والسينمائي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين رئيس وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول.
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