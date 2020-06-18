حميد الشاعرى يكشف كواليس أغنية "زحمة الأيام"

القاهرة – لايف ستايل
أعلن الفنان حميد الشاعري عن أحدث أعماله الفنية التي حملت اسم "زحمة الأيام" التي تعتبر آخر أعمال الملحن الراحل أشرف سالم وسامح العجمي الذي وافتهما المنية منذ أيام قليلة.
نشر الشاعري صورًا من كواليس تسجيل الأغنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وقال:"قريبًا أغنية (زحمة الأيام) غناء حميد الشاعري والنجوم مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، كلمات سامح العجمي، ألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري.
واستكمل الشاعري: "الأغنيه دي آخر ما كَتب ولَحّن المُبدعين سامح العجمي وأشرف سالم قبل رحيلهما وإن شاء الله العمل يكمل ويشوف النور وتستمتعوا به قريبًا".
وظهر خلال تسجيل الأغنية بالاستديو الخاص بالشاعري مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق الذي ظهر وهو مرتدي الكمامة.
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