لمجرد يتصّدر "الأكثر تداولًا" في المغرب ويحصل على الدرع الماسي

تصدّر الفنان المغربي سعد لمجرد قائمة الأكثر تداولًا "التراند المغربي" خلال الـ24 ساعة الأخيرة على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة برفع الفيديوهات ’’يوتيوب’’ .

ونشر لمجرد فيديو جديد عبر قناته على “يوتيوب”، يتضمن كواليس كليب “يخليك ليلي” ليحتل الفيديو، المرتبة الأولى في “الطوندونس” المغربي، ويستمر الى اليوم ضمن الخمسة الأوائل.

وعبر سعد لمجرد عن سعادته بالدعم الكبير الذي يقدمه له جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في تدوينة نشرها عبر حسابه على انستغرام: “تحية لكل الغروبات التي تناضل كي ننال دائما أرقاما قياسية ومشرفة نفخر بها جميعا، تحية من القلب لهم بدون استثناء. احبكم و اقدر تعبكم جدا، الله يخليكم ليا”.

وحصل سعد لمجرد، الأسبوع الماضي، على الدرع الماسي من “يوتيوب”، بعد بلوغ قناته الإلكترونية لأكثر من 10 ملايين متابع، ليصبح بذلك اول فنان عربي وافريقي يحقق هذا الإنجاز.

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