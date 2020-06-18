شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما يجب معرفته عن ألبوم جون ليجاند الجديد "Bigger Love" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من محبى وعشاقى النجم العالمى جون ليجاند إطلاق ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "Bigger Love"، والذى أمضى ليجاند البالغ من العمر 41 عاما 18 شهر من أجل إعداده، قبل أن يتعرض العالم لوباء كورونا "COVID-19" وقبل قتل جورج فلويد الذى أشعل الاحتجاجات فى الولايات المتحدة الأمريكية.

متي يتم إطلاق ألبوم "Bigger Love"؟

قرر النجم العالمى جون ليجاند أن يطلق ألبومه الغنائى الجديد "Bigger Love" غد الجمعة وسط ترقب عدد كبير من محبيه وعشاقه من المعنيين بالموسيقي والغناء.



غلاف الالبوم

كم أغنيه يحتويها البوم "Bigger Love" ؟

يحتوي البوم جون ليجاند الجديد "Bigger Love" علي 16 أغنية متنوعة و هم :

1. “Ooh Laa”

2. “Actions”

3. “I Do”

4. “One Life”

5. “Wild” feat. Gary Clark Jr.

6. “Bigger Love”

7. “U Move, I Move” feat. Jhené Aiko

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8. “Favorite Place”

9. “Slow Cooker”

10. “Focused”

11. “Conversations in the Dark”

12. “Don’t Walk Away” feat. Koffee

13. “Remember Us” feat. Rapsody

14. “I’m Ready” feat. Camper

15. “Always”

16. “Never Break”

من أين استوحى جون ليجاند أغنيات ألبومه ؟

أكد جون ليجاند في بيان: "الأغاني مستوحاة من حب حياتي.. زوجتي وعائلتي والتقاليد الغنية للموسيقى السوداء، التي جعلتني الفنان الذي أنا عليه الآن".

من النجوم الذين تعاون معهم جون ليجاند في ألبومه ؟

تعاون جون ليجاند مع عدد من ايقونات الموسيقي والغناء في العالم ومن أبرزهم Gary Clark Jr وجيني أيكو و مغنية الراب Rapsody .