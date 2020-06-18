فيديو.. "حبيبى قل لى" ديو غنائى يجمع محمد شاكر وريما يوسف

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حبيبى قلّى : من كلمات والحان ريما يوسف ، وميكس وماستر: عباس صباح ومن انتاج الفنان محمد شاكر .ويقول مطلع الأغنية : حبيبى قلّى ما شتقتلّى .. أيّامى كانت حلوة معك .. هلأ أنت لَحالك بلايى.. و يوميّة عم بحلم بِلقاك ".
يشار أن الفنان محمد شاكر كان قد أعاد أغنية " العام الجديد " مع الفنانة ريما يوسف ، التى أطلقها الفنان فضل شاكر مع الفنانة شيرين عبد الوهاب فى العام 2009 .
وأكد الفنان محمد شاكر أن هذا العمل جاء للتأكيد على أننا قادرون على صناعة أعمال رغم الظروف التى يمر بها العالم وعالمنا العربى ، وتقديم نمطا يتماشى مع الظروف الحالية ، معربا عن سعادته فى التفاعل الكبير مع الإعلان المسبق عن موعد انطلاقة العمل والمشاعر التى أظهرتها التعليقات ، متمنيا أن يحظى العمل الجديد " حبيبى قلّى " بإعجاب الجمهور العربى .
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