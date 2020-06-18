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فيديو.. "حبيبى قل لى" ديو غنائى يجمع محمد شاكر وريما يوسف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان محمد شاكر والفنانة ريما يوسف ديو جديد حمل عنوان " حبيبى قلّى ‏‏" على القناة الرسمية فى موقع الفيديوهات " يوتيوب " وتميز العمل الجديد ‏بكونه حاملا لرسائل الحب والحياة ، من خلال إبراز أدق التفاصيل ، بجمالية ‏جسدت واقع كلا العاشقين .‏

 

 

 

حبيبى قلّى : من كلمات والحان ريما يوسف ، وميكس وماستر: عباس ‏صباح  ومن انتاج الفنان محمد شاكر .ويقول مطلع الأغنية : حبيبى قلّى ما ‏شتقتلّى .. أيّامى كانت حلوة معك .. هلأ أنت لَحالك بلايى.. و يوميّة عم ‏بحلم بِلقاك ".‏

 

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يشار أن الفنان محمد شاكر كان قد أعاد أغنية " العام الجديد " مع الفنانة ريما ‏يوسف ، التى أطلقها الفنان فضل شاكر مع الفنانة شيرين عبد الوهاب فى ‏العام 2009 . ‏

 

وأكد الفنان محمد شاكر أن هذا العمل جاء للتأكيد على أننا قادرون على ‏صناعة أعمال رغم الظروف التى يمر بها العالم وعالمنا العربى ، وتقديم ‏نمطا يتماشى مع الظروف الحالية ، معربا عن سعادته فى التفاعل الكبير مع ‏الإعلان المسبق عن موعد انطلاقة العمل والمشاعر التى أظهرتها التعليقات ، ‏متمنيا أن يحظى العمل الجديد " حبيبى قلّى " بإعجاب الجمهور العربى .‏

 

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