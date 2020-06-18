شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد محمود ياسين: ياسر جلال صفعنى بقوة بمسلسل "الفتوة" والصفعة حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، إن الفنان ياسر جلال صفعه بقوة في مسلسل "الفتوة"، وهذه كانت أول صفعة يتلقاها في حياته، كاشفا كواليس هذا المشهد الذي جمعه بـ ياسر جلال.

وأوضح النجم محمود عمرو ياسين في لقاء مع برنامج the insider بالعربي، أنه لم يكن مطمئنا في مشهد الصفعة، إلا أن النجم الكبير ياسر جلال طمأنه وأكد له أنه لن يضربه بشكل حقيقي، وعليه أن يتحرك بطريقة معينة أن يعتقد المشاهد أن الصفعة حقيقية.

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وأشار محمود عمرو ياسين إلى أنهما اتفقا على ذلك فعلا، إلا أن المخرج حسين المنياوي طلب تكرار المشهد ورغب أن يكون حقيقيا وعند الإعادة تلقى محمود عمرو ياسين صفعة قوية، مؤكدا أن هذه الصفعة الأولى في حياته.

ومسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.