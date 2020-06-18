شكرا لقرائتكم خبر عن يارب.. ابنة رجاء الجداوى تدعو لوالدتها بصورة نادرة ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوى بالدعاء لوالدتها بعد ‏الأزمة الصحية التى تمر لها تلك الأيام إثر إصابتها بفيروس كورونا ، ‏ونشرت صورة نادرة بالأبيض والأسود تجمعها بوالدتها وعلقت قائلة: "يارب".‏

وأعلنت أميرة مختار أمس أن حالة ليست جيدة وأنها ما زالت في الرعاية ‏المركزة ‏وعلى جهاز التنفس الصناعي، وتطالب محبي الفنانة رجاء الجداوي ‏بالدعاء لها بالشفاء والعبور من هذه الأزمة‎.‎

وبعدما طالبت ابنة رجاء الجداوى الجمهور بالدعاء لوالدتها، تصدر هاشتاج ‏باسم الفنان القديرة "رجاء الجداوي"، تريند تويتر في مصر، خلال الساعات ‏القليلة الماضية، وانهالت الأدعية من محبي رجاء الجداوي، متمنين لها ‏الشفاء والتعافي من وعكتها الصحية الأخيرة التي أصيبت بها بعد تعرضها ‏لعدوي فيروس كورونا المستجد، وتلقيها العلاج فى مستشفى العزل ‏بالإسماعيلية. ‏

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وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إن ‏الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، أجرت المسحة الثالثة لها، منذ ‏دخولها العزل، مشيرًا إلى أن نتيجة تحليل كورونا سوف تظهر غدًا، وفي ‏حالة سلبية التحليل، سوف تجرى تحليل آخر بعد 72 ساعة‎.‎

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وأضاف المصدر الطبى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفنانة رجاء ‏الجداوى، تطالب محبيها بالدعاء لها، أن يتم شفاها علي خير، وتخرج من ‏العزل الصحى بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أنها ما زالت على "جهاز ‏CPAP‏"، ‏داخل العناية المركزة للمستشفى، بصحبة اثنين مرضى آخرين، ودرجة ‏حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم تترواح يوميًا ما بين 98 ‏و97، والضغط والنبض مستقريين، مشيرًا إلى أن حالتها النفسية السيئة هى ‏سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن.‏

وتابع المصدر الطبى، أن نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا، للفنانة ‏رجاء الجداوى، ليست مهمة طالما ما زالت فى الرعاية المركزة، مشيرًا إلى ‏أنه حال ظهور أى مسحة سلبية لها خلال الفترة المقبلة، لن يؤثر ذلك فى ‏خروجها من العزل الصحى، لأنها تعانى من مشاكل فى التنفس، ومن ‏الصعب الاستغناء عن جهاز ‏CPAP‏ فى الوقت الحالى.‏