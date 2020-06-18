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شكرا لقرائتكم خبر عن هند رستم مطلوبة للزواج بعد 9 سنوات على رحيلها والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، أدرج اسم الفنانة الراحلة هند رستم، فى مشروع عاش هنا، لتخليد أسماء الشهداء والمبدعين الذين قدموا إسهامات عظيمة، للأجيال المقبلة، لذا وضع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لافتة تحمل هند رستم على باب منزله الذى يقع في 10 شارع كمال الطويل بالزمالك.
وولدت هند حسين مراد رستم، فى حى (محرم بك) بمحافظة الإسكندرية لأب من عائلة تركية مصرية كان يعمل ضابطًا فى الشرطة، درست بمدرسة (سان فانسان دى بول)، ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1946، حيث ساقتها الصدفة إلى مكتب شركة الأفلام المتحدة.
كان أول ظهور لها كومبارس فى أغنية “اتمخطري ياخيل” مع ليلى مراد فى فيلم "غزل البنات" عام 1949، ثم دور صغير مع يحيى شاهين فى فيلم (أزهار وأشواك)، - حتى أعاد اكتشافها المخرج حسن الإمام ، وأسند إليها أدوار البطولة في فيلم (الجسد).
غيرت من هوايتها كمؤدية لأدوار الإغراء لتظهر فى (باب الحديد) و(امرأة على الهامش) فى ثوب فنى جديد، كما لعبت دورًا كوميديًا فى فيلم (حب في حب)، و إشاعة حب - عملت مع عاطف سالم وفطين عبدالوهاب وصلاح أبو سيف ويوسف شاهين وحسام الدين مصطفى ومحمود ذو الفقار وأحمد بدرخان.
قدمت آخر أعمالها في عام 1979 فيلم "حياتي عذاب" ثم اعتزلت السينما لتتفرغ لحياتها الأسرية، ومن أشهر أفلامها الجسد، بابا أمين، وأيضا اعترافات زوج، والستات مايعرفوش يكدبوا، وأنت حبيبى، ونساء فى حياتى، وابن حميدو، لا انام، ورد قلبى، وباب الحديد، وبين السما والأرض، وصراع فى النيل شفيقة القبطية الزوج العازب سيد درويش الخروج من الجنة.
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