شكرا لقرائتكم خبر عن هند رستم مطلوبة للزواج بعد 9 سنوات على رحيلها ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختيرت النجمة هند رستم زوجة بعد منافسة بين نجمات السينما المصرية، ‏وذلك فى تريند على "تويتر" بصورة لفاتنات السينما مع سؤال: لو رجع ‏الزمن وهتختار فنانة تتجوزها.. هتختار مين؟ فأجمع عدد كبير من رجال ‏تويتر على هند رستم واصفين إياها بـ"مارلين مونرو" العرب .‏

يذكر أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، أدرج اسم الفنانة الراحلة هند ‏رستم، فى مشروع عاش هنا، لتخليد أسماء الشهداء والمبدعين الذين قدموا ‏إسهامات عظيمة، للأجيال المقبلة، لذا وضع الجهاز القومى للتنسيق ‏الحضارى لافتة تحمل هند رستم على باب منزله الذى يقع في 10 شارع ‏كمال الطويل بالزمالك.‏

وولدت هند حسين مراد رستم، فى حى (محرم بك) بمحافظة الإسكندرية ‏لأب من عائلة تركية مصرية كان يعمل ضابطًا فى الشرطة، درست ‏بمدرسة (سان فانسان دى بول)، ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1946، حيث ‏ساقتها الصدفة إلى مكتب شركة الأفلام المتحدة. ‏

كان أول ظهور لها كومبارس فى أغنية “اتمخطري ياخيل” مع ليلى مراد فى ‏فيلم "غزل البنات" عام 1949، ثم دور صغير مع يحيى شاهين فى فيلم ‏‏(أزهار وأشواك)، - حتى أعاد اكتشافها المخرج حسن الإمام ، وأسند إليها ‏أدوار البطولة في فيلم (الجسد‎).‎

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غيرت من هوايتها كمؤدية لأدوار الإغراء لتظهر فى (باب الحديد) و(امرأة ‏على الهامش) فى ثوب فنى جديد، كما لعبت دورًا كوميديًا فى فيلم (حب ‏في حب)، و إشاعة حب - عملت مع عاطف سالم وفطين عبدالوهاب ‏وصلاح أبو سيف ويوسف شاهين وحسام الدين مصطفى ومحمود ذو الفقار ‏وأحمد بدرخان‎.‎

‎ ‎قدمت آخر أعمالها في عام 1979 فيلم "حياتي عذاب" ثم اعتزلت السينما ‏لتتفرغ لحياتها الأسرية، ومن أشهر أفلامها الجسد، بابا أمين، وأيضا ‏اعترافات زوج، والستات مايعرفوش يكدبوا، وأنت حبيبى، ونساء فى حياتى، ‏وابن حميدو، لا انام، ورد قلبى، وباب الحديد، وبين السما والأرض، وصراع ‏فى النيل شفيقة القبطية الزوج العازب سيد درويش الخروج من الجنة‎.‎