شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تطلب رأى جمهورها حول أعمالها الفنية المقبلة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، مساعدة جمهورها، لاتخاذ قرار بشأن أعمالها الفنية المقبلة، وطلبت رأي جمهورها فيما يخص طرح أغنية جديدة، أم ألبوم كاملا فى المرة المقبلة.

وقالت نانسى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"بعرف كلكن ناطرين عمل جديد وأنا متلكن، كل ما إسمع الأغاني الجديدة بحس بدي الكل يسمعن معي، شاركوني رأيكن حابين العمل الجديد يكون أغنية من الألبوم أو الألبوم كامل؟؟؟؟".



نانسى عجرم

وفى سياق متصل انتهت المطربة اللبنانية نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات ألبومها الجديد عدا 3 أغنيات، ويضم الألبوم مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار والجدد أيضا، ومن صناع أغانى الألبوم الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد ماضي، وأحمد علاء الدين، وشادي نور.

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أما الملحنون فتتعاون نانسى مع كل من وليد سعد، ومودى سعيد، وبلال سرور، وزياد برجى، ومحمد يحيي، أما الموزعون فتتعاون مع كل من هاني يعقوب، وهادى شرارة، وأحمد إبراهيم، وطارق مدكور.

ومن مفاجآت الألبوم تقديم عدد كبير من الأغانى باللهجة المصرية، وهى اللهجة التى نجحت فيها نانسى على مدار سنوات طويلة، وكونت من خلالها نجاح كبير مع الجمهور المصرى، ولم تستقر نانسي حتى الآن على اسم نهائى للألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه عقب إنتهاء أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم شاركت مؤخرا في شهر رمضان الماضى من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاح كبير، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى ودارت أحداثه فى إطار كوميدى.