شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم ضد التعلم عن بعد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، أنها ترفض الاعتماد على تقنية التعلم عن بعد، بعدما أصبحت واقعا لا مفر منه فى زمن تفشى وباء فيروس كورونا، والذى أجبر الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية على البقاء فى المنازل، والاعتماد على التكنولوجيا فى استكمال المراحل التعليمية.

فى هذا الفيديو، نستعرض معا، الأسباب التى جعلت الفنانة نانسى عجرم ترفض التعلم عن بعد، وما تفعله مع أطفالها.