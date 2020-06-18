شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا: نسل الأغراب عودة للدراما الصعيدية وانتظروا لقاء الكبار مع كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أحمد السقا، لـ"الخليج 365"، إن مسلسل "نسل الأغراب" سيعيد مكانة الدراما الصعيدية لوضعها الطبيعى، مشيراً إلى أن المسلسل ملىء بالأحداث التى ستكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن العمل يتضمن صراعا قويا لم يحدث فى تاريخ الدراما من قبل، لافتاً إلى أن المخرج محمد سامى كون الشخصيات بطريقة احترافية تجعل المشاهد يصب تركيزه فى كل دقيقة من أحداث المسلسل.

وأشار السقا إلى أن تعاونه مع النجم والصديق أمير كرارة، سيكون بمثابة "لقاء الكبار" فى الدراما التليفزيونية، خاصة أن كرارة يعد واحداً من أبرز نجوم مصر الوطن العربى حالياً، وتواجدنا سوياً سيجعل الأحداث تشتعل لحظة بلحظة فى المسلسل، موضحاً أن العمل يقدم أهل الصعيد بطريقة مختلفة ومميزة عما قدمته الدراما من قبل.

يشار إلى أن أحمد السقا ينتظر استكمال تصوير فيلمه الجديد"العنبكوت" ويشارك فى بطولته كل من النجوم منى زكى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، وعدد كبيرمن الفنانين، تـأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال .

"نسل الأغراب" يعد التعاون الأول الذى يجمع أمير كرارة والسقا فى الدراما التليفزيونية، حيث تعاونا سوياً فى السينما بفيلمي "هروب اضطرارى" وحرب كرموز"، كما شارك السقا كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى عرض فى شهر رمضان الماضىن ونسل الاغراب من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.