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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت الفنانة نجلاء بدر، على تهنئة الفنان والمذيع عمرو صلاح، بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".
وكتبت نجلاء "ما شاء الله تبارك الرحمن، ألف حمد لله على السلامة، نقول كفارة بقى، أحلى بوست إيجابي بعد الشفاء، ربنا يبارك لك ويحفظك من كل شر، شكرا بجد على الطاقة الحلوة".
جدير بالذكر أن عمرو صلاح أعلن إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا، وكشف عن تعافيه من المرض، قبل ساعات على حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شفائه من "كورونا".. نجلاء بدر لعمرو صلاح: "نقول كفارة بقى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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