"أم يتزعل عليها".. كيف نعت شيرين "اليوتيوبر" ماما سناء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن حزنها لوفاة "اليوتيوبر" ماما سناء، من خلال حسابها على موقع "تويتر".

وغردت "شيرين": "ربنا يرحمك يا ماما سناء ويصبر كل حبايبك، انتي فعلًا أم يتزعل عليها".

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وأعلن نجل اليوتيوبر الشهيرة "ماما سناء"، خبر وفاتها اليوم الخميس، وكتب نجلها محمد شاكر، عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدتي ماما سناء توفيت إلى رحمة الله".

وكانت الإعلامية لبنى عسل، والإعلامي حسام حداد، استضافا الثنائي الشهير، في برنامج "الحياة اليوم"، وتحدثا عن تجربة الفيديوهات، وكيف حققا هذا النجاح والشهرة خلال فترة قصيرة، كما أكدا أنهما يتقاسمان الأرباح التي يحصلا عليها من الفيديوهات.

"ماما سناء" من محافظة الإسكندرية، اشتهرت بالفيديوهات التي تقدمها هي ونجلها داخل منزلهما.