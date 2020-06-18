أحمد جمال سعيد ينضم رسميًا لفريق فيلم "قبل الأربعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد الفنان أحمد جمال سعيد، على المشاركة في بطولة "قبل الأربعين"، على أن يبدأ التصوير، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وفي بيان صحفي صادر عن الشركة المنتجة للفيلم، أكد أحمد أن ترشيحه تم من قبل المدير التنفيذي للشركة محمد كامل، مضيفًا "انبهرت بفكرة العمل، ووافقت على الفور".

يشار أن أحداث فيلم "قبل الأربعين" تدور حول الرعب النفسي الذي يعتمد على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي.

جدير بالذكر أن فيلم "قبل الأربعين" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم، ومنهم: بسمة، داليا مصطفى، إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبره، ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم، ومستشار إعلامي حسام صلاح، سيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.