محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها رفقة زوجها المخرج محمد سامي.
وظهر الثنائي في الصورة بإطلالة رومانسية، وعلقت عليها قائلة: "لا يهمني ما ينتظرني طالما أعلم أنك دائمًا ورائي".
مي عمر تزوجت من المخرج محمد سامي عام 2010، وأنجبا طفلتين هما "تايا، سيلين".
وعُرض للفنانة مي عمر في السباق الرمضاني المنقضي، مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، ومن إخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر لزوجها: "لا يهمني ما ينتظرني طالما أنك ورائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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