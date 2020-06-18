ستيفاني صليبا في جلسة تصوير جديدة: "اشتقت للحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: شاركت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، جمهورها، بصورتين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "ستيفاني" في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت: "اشتقت للحياة"، فيما حازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة الشابة. Advertisements وشاركت "ستيفاني" في برنامج المسابقات الترفيهي "اغلب السقا"، مع النجم أحمد السقا، والفنانة اللبنانية رزان مغربي. كما شاركت في سباق دراما رمضان المنصرم، بمسلسل "الساحر"، وهو من بطولة عابد فهد، فادي إبراهيم، محمد حداقي، رودريج سليمان، فيلدا سمور، ومن إخراج عامر فهد، ومحمد لطفي.

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