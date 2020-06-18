تراند اليوم : شاهد.. رخصة قيادة طلاح مداح تثير ضجة بالسعودية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرخصة القيادة الخاصة بالفنان الراحل طلال مداح، وسط ضجّة بين السعوديين بسبب اكتشافهم أن إصدار رخصة القيادة جاء بالاسم المستعار للفنان طلال مداح وليس باسمه الحقيقي المعروف به عبر "ويكيبيديا" طلال بن عبد رب الشيخ بن أحمد بن جعفر الجابري.

ونشر وثيقة رخصة القيادة ناقد وإعلامي سعودي يُدعى دكتور عبدالملك المالكي وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الموثق على "تويتر"، معربًا عن فخره بتشاركه مع طلال مداح في فصيلة الدم فقط، فكتب قائلًا: "(B+) يكفي هذا الرابط بيني وبينك أبا عبدالله رحمة الله عليك".

واحتوت الوثيقة على بعض المعلومات الخاصة بالراحل طلال مداح؛ إذ صدرت من مدينة جدة وأكدت أنه كان يسكن في حي الرحاب بجدة وحملت اسمه المستعار طلال علي عبدالحميد مداح، وصدرت له بأنه يرتدي نظارة طبية ووقع عليها المقدم صالح العليان.

وأحدثت الصورة تفاعلًا كبيرًا بين المغردين السعوديين عبر موقع "تويتر"، فالبرغم من المعلومات التي تضمنتها رخصة القيادة إلا أن البعض شككّ في صحتها، مؤكدين أن الوثيقة الحكومية لا تخرج بهذا الشكل.

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وكتب مغرد يُدعى خالد قائلًا: "أتوقع رخصة القيادة مفبركة.. لأن صور البطاقات الحكومية ما تصير بالشكل هذا وكأنها غلاف شريط (مرت)"، ليرد عليه ناشر الوثيقة قائلًا: "اسأل جيل الطيبين".

وأبدى مغرد يُدعى عبدالله اندهاشه بسبب خروج الرخصة بالاسم المستعار فقال: "الرخصة بالاسم المستعار".

بالمقابل حرص العديد من محبي الراحل طلال مداح بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، مستعيدين ذكرياته الفنية.