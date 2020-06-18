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‬ فيديو .. محمد عبد العظيم : أختي أول من اكتشف موهبتي الفنية

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قال الفنان محمد عبد العظيم إن اخته الكبيرة أول من تبنت موهبته في التمثيل وأنها اكتشفت موهبته وكان لشخصيتها دور السحر في تكوين شخصيتي فهي كانت بمثابة أمي.

 

وتابع عبد العظيم خلال لقاءه مع مذيعات

برنامج 3 ستات المذاع على قناة صدى البلد، إن شقيقته نمت فيه الموهبة دون أن تشعر ونبهتني للمراقبة وتحليل الشخصيات .

 

وأضاف أن التمثيل ظل يراوده من

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الابتدائي وحتى الثانوي وتصادف حضور أحد المخرجين للمدرسة لاختيار بعض العناصر وبدأ حياته الفنية من خلال فرق الهواة .

 

وأضاف عبد العظيم والشهير ب عم سامح في مسلسل بـ 100 وش أن أول اختبار كان في الثانوية وكان لدور عامل بوفيه وتم اختياري لمسرحية العفاريت الزرق.

 

 

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