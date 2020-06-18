‬فيديو .. محمد عبد العظيم : التمثيل في دمي منذ رابعة إبتدائي

قال الفنان محمد عبد العظيم إن بدايته كانت في المسرح وارتباطه بالتمثيل جاء منذ الصف الرابع الإبتدائي.

وتابع عبد العظيم خلال لقاءه مع مذيعات

برنامج 3 ستات المذاع على قناة صدى البلد، أن التمثيل ظل يراوده حتى الثانوي وتصادف حضور أحد المخرجين للمدرسة لاختيار بعض العناصر.

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وأضاف عبد العظيم والشهير بعم سامح في مسلسل بـ 100 وش قائلًا: أول اختبار كان في الثانوية وكان لدور عامل بوفيه وتم اختياري لمسرحية العفاريت الزرق.