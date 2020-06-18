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‬فيديو .. محمد عبد العظيم : التمثيل في دمي منذ رابعة إبتدائي

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قال الفنان محمد عبد العظيم إن بدايته كانت في المسرح وارتباطه بالتمثيل جاء منذ الصف الرابع الإبتدائي.

 

وتابع عبد العظيم خلال لقاءه مع مذيعات

برنامج 3 ستات المذاع على قناة صدى البلد، أن التمثيل ظل يراوده حتى الثانوي وتصادف حضور أحد المخرجين للمدرسة لاختيار بعض العناصر.

 

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وأضاف عبد العظيم والشهير بعم سامح في مسلسل بـ 100 وش قائلًا: أول اختبار كان في الثانوية وكان لدور عامل بوفيه وتم اختياري لمسرحية العفاريت الزرق.

 

 

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