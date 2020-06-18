فيديو.. محمد عبد العظيم : تمنيت أن أكون ضمن نجوم فيلم سرقات صيفية

قال الفنان محمد عبد العظيم إنه انضم إلى فرقة ورشة حسن الجريتلي، الذي وصفه بالشخص الرائع ويستطيع اكتشاف المواهب.

وتابع عبد العظيم خلال لقاءه مع مذيعات برنامج 3 ستات المذاع على قناة صدى

البلد، أن فرقة الورشة ضمت نجومًا وكان يتمنى أن ينضم إليها.

وكشف محمد عبد العظيم أنه كان يسير في منطقة وسط البلد وشاهد فيلم مكتوب عليه

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أول فيلم مصري جميع نجومه من الهواة باسم سرقات صيفية وكان يتمنى أن يكون ضمن فريق ذلك العمل.

وأضاف عبد العظيم والشهير بـ عم سامح في مسلسل بـ 100 وش أنه بعد مرور انضم إلى ورشة حسن الجريتلي وأصبح من ضمن العناصر الأساسية.