صورة.. تحضيرات كارول سماحة لعمل فني جديد

شاركت الفنانة كارول سماحة جمهورها صورة من تحضيراتها لتصوير كليب جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تضمنت الصورة جلسة عمل بين كارول ومخرجة الكليب بتول عرفة، وعلقت عليها قائلة: "آخر تحضيرات لتصوير فيديو كليب الجديد، مع المخرجة الصديقة بتول عرفة". الكليب بتول عرفة، وعلقت عليها قائلة: "آخر تحضيرات لتصوير فيديو كليب الجديد، مع المخرجة الصديقة بتول عرفة". Advertisements يذكر أن آخر إصدارت كارول الفنية كانت من خلال أغنية "مش هعيش" التي طرحتها في شهر مارس الماضي، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: إسلام زكي.

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