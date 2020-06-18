باليوجا والقراءة .. سمر مرسي تقضى وقتها في أزمة كورونا

أعربت الفنانة سمر مرسي عن طريقه قضائها لوقتها أثناء فترة الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وكشفت مرسي في تصريح خاص لبوابة الوفد أنها تستعين Advertisements برياضة اليوجا وقراءة كتبها المفضلة وكذلك مشاهدة الأفلام ولكنها تفتقد نمط حياتها السابق وتشتاق لرؤية اصدقائها والسفر لأهلها. برياضة اليوجا وقراءة كتبها المفضلة وكذلك مشاهدة الأفلام ولكنها تفتقد نمط حياتها السابق وتشتاق لرؤية اصدقائها والسفر لأهلها. يذكر أن سمر مرسي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ونحب تاني ليه حيث قدمت شخصية " ميرنا " التي تتورط في علاقة مؤذية مع رجل أكبر منها في العمر. المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي وغيرهم.

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