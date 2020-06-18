سمر مرسي تكشف للوفد عن المعايير اختيارها لأدوارها

كشفت الفنانة الشابة سمر مرسي عن المعايير التي تختار على أساسها أدوارها، وقالت في تصريح خاص لبوابة الوفد أنها تبحث دائمًا عن شخصيات مختلفة وغير مكررة عما قدمته من قبل.
أضافت مرسي أنها تبحث كذلك عن العمل مع مخرجين كبار وهي تعتبر نفسها محظوظة بالعمل في بداية طريقها مع كبار المخرجين من بينهم كاملة أبو ذكري، تامر محسن، هالة خليل، حسين المنباوي
يذكر أن سمر مرسي خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" حيث قدمت شخصية " ميرنا " التي تتورط في علاقة مؤذية مع رجل أكبر منها في العمر. المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي وغيرهم.
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