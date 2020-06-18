فيديو .. بيلي زين يرثي والده بكلمات مؤثرة

نشر الفنان العالمي بيلي زين فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر بيلي من خلاله وهو يزور لينكولن بارك، وهو المكان المفضل لوالده الراحل.

ورثى بيلي زين والده بكلمات مؤثرة، قائلًا: نحن ممتنون جدًا لتدفق العميق من الحب والرحمة والتعاطف والذكريات الجميلة.. وبالنيابة من عائلتي أكلمها أشكركم جميعًا.

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يذكر أن الفنان العالمي بيلي زين شارك سابقًا في بطولة فيلم تيتانيك، وهو من تأليف وإخراج جيمس كاميرون، وبطولة كل من ليوناردو دي كابريو، كيت وينسلت، بيل باكستون، بيلي زين، كاثي بيتس، فرانسيس فيشر، جلوريا ستيوارت، بيرنارد هيل، جوناثان هايد، فيكتور جاربر، ديفيد وارنر، داني نوتشي، سوزي أميس، برنار فوكس، إريك برايدين، جينيت جولدشتاين، إيوان ستيوارت، جوناثان فيليبس، مارك ليندساي تشابمان، إيوان جروفود، كريج كيلي، أوليفيا روزوود، رون دوناشي، جاسون باري، ريتشارد جراهام.