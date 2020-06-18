بعد إعلان تجسيدها للأميرة ديانا .. كريستين ستيوارت الأكثر بحثًا بالسعودية

بعد إعلان خبر تجسيد الفنانة الأمريكية كريستين ستيوارت قصة حياة الأميرة الراحلة ديانا في الفترة التي قررت أن تنهي زواجها من الأمير تشارلز ابن الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة البريطانية، والذي سيحمل أسم" Spencer"، زادت معدلات البحث حولها وعن تفاصيل الفيلم الأمر الذي تسبب في تصدرها محرك البحث جوجل بالسعودية.

إقرأ أيضًا: بعد خبر وفاتها.. من هي ماما سناء التي أحزنت الملايين علي فراقها

وأعلنت وسائل إعلامية أن المؤلف البريطاني ستيفن نايت سوف يتولى تأليف الفيلم والإخراج سيكون من نصيب بابلو لارين، ويتناول الفيلم فترة حياة العائلة المالكة البريطانية أوائل التسعينات وبالأخص الأميرة الراحلة وكيف قررت أن تغير حياتها الملكية لتعود مرة أخرى كما كانت قبل زواجها من أحد افراد العائلة المالكة، وكيف يؤثر ذلك القرار على المحيطين بها.

وكانت الأميرة ديانا تزوجت من الأمير تشالز عام 1981، وانفصلت عنه 1992، ولكن تم الطلاق في 1996، وعقب ذلك بعام توفت في حادث سيارة في باريس، أثار وقتها ضجة كبيرة بمختلف انحاء العالم وترك غموض حوله يتحدث الكثيرون عنه حتى الآن .

Advertisements

وعن اختيار ستيوارت للدور تباينت أراء الجمهور ما بين أنها لا تليق بتجسيد الأميرة ديانا لعدم وجود شبه في الملامح أو الروح، بينما أكد أخرون أنها فنانة ناجحة تتمكن من لعب كافة الأدوار، وهذا الرأي ما تبناه مخرج العمل الذي خرج في تصريحات إعلامية يؤكد أن كريستين أحد نجوم هوليوود المميز والتي نجحت في إثبات نفسها وموهبتها بأعمال لاقت إعجاب الجماهير وحققت نجاحات كبيرة.

ومن بين أعمال كريستين ستيوارت الناجحة، سلسلة أفلام " The Twilight " والتي حققت جماهيرية كبيرة بالوطن العربي وقتها، بجانب أعمال أخرى منها: " Charlie's Angels"، و"Certain Women"، و" Billy Lynn's Long Halftime Walk"، وغيرها من الأعمال الفنية التي وثقت في تاريخها الفني في هوليوود.