تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بعض الأغنيات الجديدة التي يحملها الألبوم الخليجي الجديد للفنانة أنغام، خاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
تضمنت معلومات الألبوم التي حملتها بعض حسابات محبي أنغام على "انستجرام"، ظهور تفاصيل أغنياته الذي يحمل عنوان "مزح" ويضم عدد من كبار الشعراء والملحنينفي الخليج أبرزهم"بدر بن عبد المحسن، تركي آل الشيخ، سعود بن عبد الله، ومن الملحنين "سهم، صادق الشاعر".
يضم الألبوم 8 أغاني "مزج، ألف اسف، آخر لقاء، بعض الخطا، غريب، لاتستغرب"، وذلك حسب مانشر منحسابات معجبي انغام .
يذكر أن ألبوم "راح تذكرني" كان آخر إصدارت أنغام الخليجية، الذي صدر عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزهم"لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا، وين تروح" وحقق نجاح جماهيري كبير على مستوى العالم العربي، خاصة في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغم بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك الإصدارات الغنائية لها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "راح تذكرني"..توقعات ألبوم أنغام الخليجي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.