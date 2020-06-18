بعد "راح تذكرني"..توقعات ألبوم أنغام الخليجي الجديد

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بعض الأغنيات الجديدة التي يحملها الألبوم الخليجي الجديد للفنانة أنغام، خاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تضمنت معلومات الألبوم التي حملتها بعض حسابات محبي أنغام على "انستجرام"، ظهور تفاصيل أغنياته الذي يحمل عنوان "مزح" ويضم عدد من كبار الشعراء والملحنين

في الخليج أبرزهم"بدر بن عبد المحسن، تركي آل الشيخ، سعود بن عبد الله، ومن الملحنين "سهم، صادق الشاعر".

يضم الألبوم 8 أغاني "مزج، ألف اسف، آخر لقاء، بعض الخطا، غريب، لاتستغرب"، وذلك حسب مانشر من

حسابات معجبي انغام .

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يذكر أن ألبوم "راح تذكرني" كان آخر إصدارت أنغام الخليجية، الذي صدر عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزهم"لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا، وين تروح" وحقق نجاح جماهيري كبير على مستوى العالم العربي، خاصة في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغم بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك الإصدارات الغنائية لها.