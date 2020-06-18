كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد حصولها علي لقب أفضل ممثلة في استفتاء "الخليج 365".. چومانا مراد توجه الشكر للجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الفنانة چومانا مراد، رسالة شكر لمحبيها وجمهورها بمشاركتهم بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت قائله: "الحمد لله والشكر من القلب الجمهور العزيز وكل من شارك في استفتاء الخليج 365 وحصولي علي لقب أفضل ممثلة دور أول بدراما رمضان 2020".

وتألقت چومانا، بدراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل خيانة عهد وتدور أحداثه حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.

وشارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.