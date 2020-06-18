كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ياسر جلال يعلن عن موعد بدء تصوير مسلسل "سيف الله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النجم ياسر جلال، جمهوره بصورة جديدة له عبر خاصية الأستوري بحسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأعلن عن مواعيد بدء تصوير مسلسله الجديد "سيف الله خالد بن الوليد"، ومن المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني لعام 2021، قائلاً: "بدء تصوير مسلسل سيف الله منتصف أغسطس".

مسلسل "خالد بن الوليد"، مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.

ويذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مشاركته في مسلسل الفتوة من بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك فيه العديد من النجوم وهم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.

ويشهد مسلسل الفتوة عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي وعهدي صادق و أحمد خليل وإنعام سالوسة وعادل الفار, تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سنيرجي.

