المطرب عبد الحفيظ دوزي يجري عملية جراحية بالعمود الفقري

نشر الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزي، تعليقاً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يعلن فيه دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية. وكتب الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزي، «الحمد لله على نعمة الصحة.. دعواتكم.. أحبكم وكفى»، دون أي توضيح لسبب وجوده بالمستشفى. Advertisements وكان الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزي قال في مداخلة هاتفية ببرنامج «et بالعربى»، «دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية في العمود الفقرى للمرة الثانية». وكان الفنان المغربي عبد الحفيظ دوزي أجرى في توقيت سابق عملية في العمود الفقري ثم العملية الثانية التي كللت بالنجاح. اقرئي ايضا : داخل حمام السباحة.. محمد الشرنوبي وراندا رياض في صورة جديدة من شهر العسل

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