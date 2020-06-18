احلام: لا مجال للصلح مع المدعوة «اصالة»

وضحت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ حقيقة الأخبار المنتشرة عن مبادرتها التصالح مع الفنانة السورية ​أصالة​، بعد ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً بأن أحلام وضعت إعجاباً لأصالة بعد إطلاقها أغنية «جيتني مكسور» الجديدة.

اقرئي ايضا : داخل حمام السباحة.. محمد الشرنوبي وراندا رياض في صورة جديدة من شهر العسل

وكتبت أحلام عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنه لا مجال للصلح بينهما مجدداً، قائلة: «هذا الخبر غير صحيح واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكراً C'est Tous».

Advertisements

وأثارت أحلام الجدل بين المتابعين وخصوصاً محبي أصالة الذين عبروا عن انزعاجهم من تغريدة أحلام عندما قالت: «المدعوة أصالة».

اقرئي ايضا : مؤلف مسلسل احمد زكي يكشف تفاصيله كاملة وكان يعيش في فندق طوال حياته