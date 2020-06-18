احلام: لا مجال للصلح مع المدعوة «اصالة»

وضحت الفنانة الإماراتية أحلام حقيقة الأخبار المنتشرة عن مبادرتها التصالح مع الفنانة السورية أصالة، بعد ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً بأن أحلام وضعت إعجاباً لأصالة بعد إطلاقها أغنية «جيتني مكسور» الجديدة.
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وكتبت أحلام عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنه لا مجال للصلح بينهما مجدداً، قائلة: «هذا الخبر غير صحيح واللايك مزور من جمهور المدعوة أصالة وشكراً C'est Tous».
وأثارت أحلام الجدل بين المتابعين وخصوصاً محبي أصالة الذين عبروا عن انزعاجهم من تغريدة أحلام عندما قالت: «المدعوة أصالة».
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